Пожарные МЧС помогли потушить горящий автомобиль на ул. Осенней в Калининграде

За минувшие сутки в регионе произошло два пожара. Пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Первый пожар случился в понедельник в 15.52. На улице Осенней в Центральном районе города Калининграда горел моторный отсек легкового автомобиля «Рено Логан». Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части СПСЧ в составе 5 человек и 1 единицы техники.