Пожарные МЧС помогли потушить горящий автомобиль на ул. Осенней в Калининграде
Также произошел пожар в жилом доме.
Также произошел пожар в жилом доме.
За минувшие сутки в регионе произошло два пожара. Пострадавших нет. Об этом сообщила
Первый пожар случился в понедельник в 15.52. На улице Осенней в Центральном районе города Калининграда горел моторный отсек легкового автомобиля «Рено Логан». Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет
А в 15.19 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в поселке Северном Гусевского городского округа. В одноэтажном кирпичном жилом доме полностью выгорела комната площадью 12 кв.м и прогорело потолочное перекрытие на площади 1 кв.м. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты