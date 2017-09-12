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09:32 (мск), источник: Новый Калининград

Пожарные МЧС помогли потушить горящий автомобиль на ул. Осенней в Калининграде

Также произошел пожар в жилом доме.

За минувшие сутки в регионе произошло два пожара. Пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Первый пожар случился в понедельник в 15.52. На улице Осенней в Центральном районе города Калининграда горел моторный отсек легкового автомобиля «Рено Логан». Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части СПСЧ в составе 5 человек и 1 единицы техники.

А в 15.19 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в поселке Северном Гусевского городского округа. В одноэтажном кирпичном жилом доме полностью выгорела комната площадью 12 кв.м и прогорело потолочное перекрытие на площади 1 кв.м. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-13 и ПСЧ-24 в составе 8 человек и 2 единиц техники.

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