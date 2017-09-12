В Приморье у чиновника украли унитаз

Жители Приморья «выставили» квартиру муниципального чиновника. Добыча грабителей оказалась более чем странной, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В Хасанском районе Приморья произошла настоящая «кража века». У работника администрации посёлка Славянка из квартиры злоумышленники похитили унитаз и водонагреватель. Полицейским довольно быстро удалось найти подозреваемых в загадочном преступлении. Ими оказались соседи чиновника.

Выяснилась, что двое мужчин проникли в квартиру потерпевшего и стащили оттуда унитаз. Их заметил другой сосед чиновника. 32-летний сосед чиновника решил продолжить разграбление квартиры. Спустя несколько часов он также проник в квартиру и украл оттуда водонагреватель. Трофей новоиспечённый воришка продал в пункт металлоприёма. Вырученные деньги он тут же потратил.

Стражи порядка задержали подозреваемых. Все трое уже признались в содеянном. Теперь им грозит до шести лет лишения свободы — это максимальная мера наказания за кражу с проникновением в жилище. Также не исключено, что приморцев обяжут выплатить штраф.