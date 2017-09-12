Пермяк обманул страховые компании на 8 миллионов
ПЕРМЬ, 12 сентября, ФедералПресс. 40-летнему жителю Перми удалось крупно обмануть три страховые компании. Однако избежать наказания у него не получилось, сообщает
ПЕРМЬ, 12 сентября, ФедералПресс. 40-летнему жителю Перми удалось крупно обмануть три страховые компании. Однако избежать наказания у него не получилось, сообщает
У гражданина диагностировали тяжелое заболевание. После этого предприимчивый пермяк обратился в три страховые компании, в которых застраховался ранее для получения выплаты в связи с утраченным здоровьем.
Две обманутые компании выплатили ему более 8 млн рублей по наступлению страхового случая. Обмануть третью фирму ему не удалось. Работники страховой компании усомнились в представленных документах и обратились в полицию.
Следствие показало, что гражданин не болел, врачей вместо него проходил другой человек. Суд приговорил мошенника к 3,5 годам колонии общего режима. Он обязан возместить причиненный ущерб.