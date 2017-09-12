Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бом сдался под давлением и сказал правду об Украине и Донбассе
17 советов от самых старых людей планеты
«Началось»: миллиардер из США о словах Путина о властелине мира
Что будет с рублем к зиме
Меркель ответила на вопрос о признании Крыма частью России
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
СМИ: Лазарев набросился на Билана с кулаками после конфуза
Путин заставил понервничать президентскую охрану
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Седокова показала располневшее тело в алом купальнике - СМИ
СМИ: в Херсонесе отказались учиться на украинском
Алена Водонаева во второй раз вышла замуж
59-летняя Мадонна выглядит так, что ее не узнали (фото)
CМИ: Администрация Трампа может разрешить проект бомбы против РФ
СМИ: Алсу в золотистом мини показала декольте
Корабль Украины обследовал буровые установки РФ в Черном море
Лавров озвучил новое сокращение дипломатов США
Фоторепортажи
10В Саудовской Аравии начался Хадж
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
09:17 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Пермяк обманул страховые компании на 8 миллионов

ПЕРМЬ, 12 сентября, ФедералПресс. 40-летнему жителю Перми удалось крупно обмануть три страховые компании. Однако избежать наказания у него не получилось, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

У гражданина диагностировали тяжелое заболевание. После этого предприимчивый пермяк обратился в три страховые компании, в которых застраховался ранее для получения выплаты в связи с утраченным здоровьем.

Две обманутые компании выплатили ему более 8 млн рублей по наступлению страхового случая. Обмануть третью фирму ему не удалось. Работники страховой компании усомнились в представленных документах и обратились в полицию.

Следствие показало, что гражданин не болел, врачей вместо него проходил другой человек. Суд приговорил мошенника к 3,5 годам колонии общего режима. Он обязан возместить причиненный ущерб.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Державшие в страхе всю округу псы загрызли двухлетнего мальчика в Вихоревке
СМИ узнали о возможном сокращении пенсий в ближайшие три года
Совбез ООН принял резолюцию о введении новых санкций против КНДР
Евросоюз заявил о непризнании выборов в Крыму
МИД Германии рассказал, когда может начаться снятие санкций с РФ
Мэй назвала принятие «билля об отмене» законов ЕС «историческим»
Эрдоган заявил о внесении залога за российские С-400
Экс-глава Марий Эл Маркелов останется в СИЗО до начала зимы
Спорт
ЦСКА в Лиссабоне начнет выступление в группе Лиги чемпионов Вице-чемпионы России и сильнейший клуб Португалии «Бенфика» выступают в группе А с английским «Манчестер Юнайтед» и швейцарским «Базелем»
Авто
Volkswagen удивил электрокроссовером цвета «Гибискус» Немцы показали во Франкфурте улучшенный вариант концепта I.D. Crozz, который в 2020 году встанет на конвейер
Hi-Tech
Оптимальный iPhone 7 подешевел более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина На «Первом канале» стартовал второй сезон проекта «Лучше всех!» про талантливых детей
Недвижимость
Более 40% домов Петербурга не готовы к отопительному сезону
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Спрос на вторичные квартиры стал самым низким за 10 лет
Леди
Как я переехала в Австралию и влюбилась в нее Каково это — отмечать Рождество в июле, носят ли австралийцы угги круглый год и сколько стоит аренда квартиры в центре большого города на другом континенте
Дети
Максим Виторган и Ксения Собчак впервые показали лицо сына Маленький Платон очень похож на свою маму.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь