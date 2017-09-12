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09:30 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Шесть зданий за ночь «заминировали» в Новосибирске

Ранее сообщалось, что информация о минировании зданий поступали трижды.

Шесть зданий за ночь «заминировали» в Новосибирске, об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

«Неизвестные сообщали о бомбе на Автовокзале, в ночных клубах “Альпен Грот”, “Антигламур” и гостиницах “Центральная” и “Аврора”. Всего правоохранительные органы узнали о шести адресах», — рассказали источники издания.

В пресс-службе ГУ МВД по НСО «Вестям» заявили: «В управление МВД России по Новосибирску поступали сообщения о нахождении бесхозных предметов на ряде объектов в черте Новосибирска. В настоящее время полиция проводит проверку по данным сообщениям, устанавливаются личности звонивших».

Количество объектов, на которые поступали звонки от неизвестных, полиция не уточняет.

Ранее сообщалось, что информация о минировании зданий поступали трижды.

«Вести» следят за развитием событий.

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