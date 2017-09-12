Шесть зданий за ночь «заминировали» в Новосибирске
Ранее сообщалось, что информация о минировании зданий поступали трижды.
Ранее сообщалось, что информация о минировании зданий поступали трижды.
Шесть зданий за ночь «заминировали» в Новосибирске, об этом сообщает издание «Комсомольская правда».
«Неизвестные сообщали о бомбе на Автовокзале, в ночных клубах “Альпен Грот”, “Антигламур” и гостиницах “Центральная” и “Аврора”. Всего правоохранительные органы узнали о шести адресах», — рассказали источники издания.
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Количество объектов, на которые поступали звонки от неизвестных, полиция не уточняет.
Ранее сообщалось, что информация о минировании зданий поступали трижды.
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