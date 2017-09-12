В Южноуральске ищут родителей трехлетней девочки, которая ночью гуляла одна без верхней одежды
Сегодня ночью, 12 сентября, в Южноуральске (Челябинской области) на улице Космонавтов была обнаружена трехлетняя девочка.
Сегодня ночью, 12 сентября, в Южноуральске (Челябинской области) на улице Космонавтов была обнаружена трехлетняя девочка.
Ребенок был одет только в желтую маечку и беленькие плавочки, на ногах были розовые ботиночки. В настоящее время полиция разыскивает родителей девочки.
Как сообщили агентству «Урал-прессинформ» в
Сотрудники полиции просят тех, кто узнал девочку по фотографии, незамедлительно сообщить в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский» по телефонам «02» или (835134) 4−22−30.