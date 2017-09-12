В Южноуральске ищут родителей трехлетней девочки, которая ночью гуляла одна без верхней одежды

Источник: Uralpress.ru

Ребенок был одет только в желтую маечку и беленькие плавочки, на ногах были розовые ботиночки. В настоящее время полиция разыскивает родителей девочки.

Как сообщили агентству «Урал-прессинформ» в пресс-службе ГУ МВД города, в настоящее время ребенок находится в Южноуральской городской больнице, её жизни и здоровью ничего не угрожает.