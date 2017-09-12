Пермяка осудили за симуляцию тяжелой болезни
К трем с половиной годам заключения в исправительной колонии общего режима и штрафу в 150 тысяч рублей приговорил суд 40-летнего жителя Перми за мошенничество в сфере страхования здоровья.
К трем с половиной годам заключения в исправительной колонии общего режима и штрафу в 150 тысяч рублей приговорил суд 40-летнего жителя Перми за мошенничество в сфере страхования здоровья.
Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, осужденный застраховал свое здоровье, а позже обратился в страховые компании с документами, которые подтверждали наличие у него тяжелого заболевания. В результате две организации выплатили ему за наступление страхового случая в общей сложности восемь миллионов рублей.
Еще с одной компании мошенник пытался получить семь миллионов рублей, но не успел довести задуманное до конца. Сотрудники страховой компании усомнились в достоверности представленных медицинских документов и обратились в полицию.
В результате проверки было обнаружено, что злоумышленник не страдает тяжелым заболеванием, а обследование за него проходил другой человек.