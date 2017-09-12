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09:36 (мск), источник: СуперОмск

В Омске две работницы банка тайно вешали кредиты на своих клиентов

В общей сложности подельницы похитили у банка более 400 тысяч рублей.

Консультант кредитно-кассового офиса и бывшая работница кредитного банка обвиняются в хищении денег.

По версии следствия, две работницы банка, действующая и бывшая, незаконно оформляли займы на своих клиентов без их ведома. 28-летняя сотрудница имела доступ к клиентской базе и с ее помощью оформила 8 подложных кредитных договоров на клиентов, а ее бывшая коллега подделала подписи.

Обманом им удалось получить более 400 тысяч рублей. На эти деньги они купили бытовую технику, которую впоследствии продали.

Уголовное дело по факту мошенничества передано в суд, рассказали в омской полиции. Сообщницам грозит до 6 лет лишения свободы.

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