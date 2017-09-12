В Омске две работницы банка тайно вешали кредиты на своих клиентов

По версии следствия, две работницы банка, действующая и бывшая, незаконно оформляли займы на своих клиентов без их ведома. 28-летняя сотрудница имела доступ к клиентской базе и с ее помощью оформила 8 подложных кредитных договоров на клиентов, а ее бывшая коллега подделала подписи.