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09:15 (мск), источник: Клопс.ru

В Гурьевском районе нашли 36 мин времён войны

Все взрывоопасные предметы были обезврежены.

В посёлке Поддубное Гурьевского района обнаружили взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В сообщении ведомства отмечается, что на территории населённого пункта было найдено 36 миномётных мин диаметром 80 мм. Все они были обезврежены.

На прошлой неделе артиллерийский снаряд и миномётная мина времён Великой Отечественной войны были найдены в Садоводческом некоммерческом товариществе «Лесное».

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