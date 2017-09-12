В Гурьевском районе нашли 36 мин времён войны

В посёлке Поддубное Гурьевского района обнаружили взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В сообщении ведомства отмечается, что на территории населённого пункта было найдено 36 миномётных мин диаметром 80 мм. Все они были обезврежены.