В Гурьевском районе нашли 36 мин времён войны
Все взрывоопасные предметы были обезврежены.
Все взрывоопасные предметы были обезврежены.
В посёлке Поддубное Гурьевского района обнаружили взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает
В сообщении ведомства отмечается, что на территории населённого пункта было найдено 36 миномётных мин диаметром 80 мм. Все они были обезврежены.
На прошлой неделе артиллерийский снаряд и миномётная мина времён Великой Отечественной войны были найдены в Садоводческом некоммерческом товариществе «Лесное».