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09:39 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Директора УК в Североуральске отправили под суд

Руководитель задолжал работникам 1,3 млн рублей.

Прокуратура Североуральска отправила в суд уголовное дело в отношении директора ООО «УК «Веста», которая полтора года находится под конкурсным производством. Как сообщили 12 сентября корреспонденту «АиФ-Урал» в надзорном ведомстве, поводом для преследования стали долги по зарплате более чем на 1,3 млн рублей.

По словам прокуроров, задолженность копилась несколько месяцев весной прошлого года, уже после того, как в УК было введено конкурсное производство. При этом директор исправно платил зарплату себе и остальным офисным работникам, не забывая периодически выписывать различные дополнительные выплаты. В итоге против него и было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации).

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