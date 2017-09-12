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11:14 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Land Cruiser 100 сгорел на улице Донской в Иркутске

Предварительная причина пожара — поджог.

Источник: IrkutskMedia.ru

Land Cruiser 100 сгорел у жилого дома на улице Донской в Иркутске сегодня, 12 сентября, ночью. Одна из версий возникновения пожара — поджог. Установлено, что с начала 2017 года огнем были повреждены 240 автомобилей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

В подавляющем большинстве случаев причиной пожаров авто с начала года стало нарушение правил их устройства и эксплуатации — зарегистрировано 108 таких возгораний. В 72-х случаях к пожару привело неосторожное обращение с огнем, в 36-ти — умышленные действия по уничтожению имущества. 17 пожаров произошли из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электорооборудования автомобилей.

«12 сентября, ночью, на момент прибытия пожарных Land Cruiser был полностью охвачен огнем. Открытое горение было оперативно ликвидировано за счет применения воздушно-механической пены. В числе основной версии возникновения пожара — действия неустановленных лиц», — отметили в ведомстве.

Также накануне, 11 сентября, в Иркутске на Иннокентьевском мосту загорелся моторный отсек Land Rover Freelander. Пожар был ликвидирован за три минуты прибывшими огнеборцами. По предварительным данным, его причиной стало короткое замыкание электропроводки.

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