Land Cruiser 100 сгорел на улице Донской в Иркутске
Предварительная причина пожара — поджог.
Предварительная причина пожара — поджог.
Land Cruiser 100 сгорел у жилого дома на улице Донской в Иркутске сегодня, 12 сентября, ночью. Одна из версий возникновения пожара — поджог. Установлено, что с начала 2017 года огнем были повреждены 240 автомобилей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
В подавляющем большинстве случаев причиной пожаров авто с начала года стало нарушение правил их устройства и эксплуатации — зарегистрировано 108 таких возгораний. В 72-х случаях к пожару привело неосторожное обращение с огнем, в 36-ти — умышленные действия по уничтожению имущества. 17 пожаров произошли
«12 сентября, ночью, на момент прибытия пожарных Land Cruiser был полностью охвачен огнем. Открытое горение было оперативно ликвидировано за счет применения
Также накануне, 11 сентября, в Иркутске на Иннокентьевском мосту загорелся моторный отсек Land Rover Freelander. Пожар был ликвидирован за три минуты прибывшими огнеборцами. По предварительным данным, его причиной стало короткое замыкание электропроводки.