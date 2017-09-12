Бизнесмен Токмади готов признать вину

Источник: Sputniknews.kz

По сообщению ведомства, пятого сентября Токмади изъявил желание о заключении процессуального соглашения с прокурором в форме сделки о признании вины. Его ходатайство изучается процессуальным прокурором, после чего будет решен вопрос о возможности заключения сделки.

Кроме того, в прокуратуре сообщили, что два адвоката Токмади отказались взять на себя обязательства не разглашать данные, полученные в ходе расследования дела.

В связи с этим адвокатов Оралбая А. и Джохара Утебекова 29 и 31 августа отстранили от участия в уголовном деле.

С момента отстранения защитников интересы подозреваемого представлял адвокат Султанов Э., но 7 сентября Токмади отказался от услуг последнего. В настоящее время решается вопрос о замене адвоката.