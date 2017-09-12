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09:51 (мск), источник: Sputniknews.kz

Бизнесмен Токмади готов признать вину

АСТАНА, 12 сен — Sputnik. Подозреваемый в вымогательстве бизнесмен Муратхан Токмади готов заключить сделку со следствием о признании вины, сообщает пресс-служба прокуратуры южной столицы.

Источник: Sputniknews.kz

По сообщению ведомства, пятого сентября Токмади изъявил желание о заключении процессуального соглашения с прокурором в форме сделки о признании вины. Его ходатайство изучается процессуальным прокурором, после чего будет решен вопрос о возможности заключения сделки.

Кроме того, в прокуратуре сообщили, что два адвоката Токмади отказались взять на себя обязательства не разглашать данные, полученные в ходе расследования дела.

В связи с этим адвокатов Оралбая А. и Джохара Утебекова 29 и 31 августа отстранили от участия в уголовном деле.

С момента отстранения защитников интересы подозреваемого представлял адвокат Султанов Э., но 7 сентября Токмади отказался от услуг последнего. В настоящее время решается вопрос о замене адвоката.

Казахстанские спецслужбы 12 июня задержали советника генерального директора ТОО «КазСтройСтекло» Муратхана Токмади в ходе спецоперации в Алматы. Бизнесмен был задержан по подозрению в совершении преступления по статье «Вымогательство с целью получения имущества в крупном размере». Предприниматель подозревается в том, что в 2005 году путем угроз применения насилия и вымогательства в отношении соучредителя ТОО «Семрюжком» и «Казстройстекло» завладел долей уставного фонда предприятий. Отмечалось, что своими действиями он мог причинить ущерб в размере более 185 миллионов тенге. Позже суд избрал Муратхану Токмади меру пресечения в виде содержания под стражей.

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