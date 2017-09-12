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09:49 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале совершивший жесткую посадку самолет эвакуировали через автомобильную трассу

В сети появилось видео, на котором самолет перегородил автомобильную трассу в Свердловской области. Оказалось, что он совершил неудачную посадку и его эвакуировали.

«2 сентября данный самолет неудачно приземлился под Слободой-Туринской. В сопровождении ГИБДД его перетаскивали через трассу к месту стоянки, — сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Напомним, 2 сентября легкомоторный самолет TR-301 совершил жесткую посадку. На борту находился командир воздушного судна — 55-летний житель Тюмени, который не пострадал. Как оказалось, полет не был санкционирован. По информации Росавиации, в простых метеоусловиях на посадке произошло капотирование самолета, в результате которого была повреждена носовая часть воздушного судна.

В ведомстве отмечали, что пилот находился «в видимом измененном состоянии сознания». В настоящее время расследование авиаинцидента продолжается.

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