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09:42 (мск), источник: VN.ru

Шокирующее видео ДТП в Линево попало в Сеть

Пожилого мужчину, медленно переходившего дорогу в рабочем поселке Линево Новосибирской области, сбил ВАЗ-2106. ДТП зафиксировала камера видеорегистратора.

На записи видеорегистратора видно, как проходящего по дороге пожилого мужчину сбивает синий ВАЗ-2106. Автомобиль подкидывает его, а затем тащит несколько метров по проезжей части. После этого машина разворачивается и, задевая припаркованный автомобиль, уезжает в обратном направлении. Мужчина остается лежать на проезжей части.

Однако злоумышленникам не удается уйти незамеченными. Момент ДТП снимает видеорегистратор припаркованного такси.

Владелец видеорегистратора отправляется следом за машиной. Погоня была недолгой. Такси подрезает ВАЗ, и из него выбегают трое подростков. Мужчина за ними не побежал. «У меня нога больная. Я не мог за ними гнаться», — рассказал водитель такси «Бердск-онлайн».

Отметим, подростки нередко становятся участниками ДТП. Так, 16-летний юноша, управляя Toyota Corona в Тогучинском районе, потерял управление над автомобилем. В результате машина съехала в левый по ходу движения кювет и опрокинулась. В салоне в этот момент находились еще трое детей — 14-летний мальчик, 12- и 13-летние девочки.

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