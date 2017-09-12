Алматинец насмерть сбил пешехода и сбежал, бросив авто

ДТП произошло 8 сентября в 20 часов 22 минуты в Турксибском районе Алматы.

Мужчина за рулем автомобиля «Тойота Камри», следуя по проспекту Суюнбая в южном направлении, севернее улицы Бекмаханова, допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

«Вместо того, чтобы оказать пострадавшему помощь, водитель иномарки предпочел скрыться. Увы, человек скончался. Спустя несколько минут нами оперативным путем была установлена машина, на которой сбили пешехода, и личность ее водителя. Транспортное средство с явными признаками ДТП было обнаружено брошенным в частном секторе неподалеку, на улице Жигулевская», — сообщил начальник отдела розыска местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Ерик Насырбеков.

А водитель, между тем, стал основательно прятаться от органов следствия. Накануне он был разоблачен и допрошен. 42-летний мужчина является жителем Алатауского района Алматы.