Алматинец насмерть сбил пешехода и сбежал, бросив авто
Полицейские Алматы задержали водителя, который допустил смертельный наезд на пешехода и скрылся с места происшествия, сообщает NUR.KZ со ссылкой на
Полицейские Алматы задержали водителя, который допустил смертельный наезд на пешехода и скрылся с места происшествия, сообщает NUR.KZ со ссылкой на
ДТП произошло 8 сентября в 20 часов 22 минуты в Турксибском районе Алматы.
Мужчина за рулем автомобиля «Тойота Камри», следуя по проспекту Суюнбая в южном направлении, севернее улицы Бекмаханова, допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте.
«Вместо того, чтобы оказать пострадавшему помощь, водитель иномарки предпочел скрыться. Увы, человек скончался. Спустя несколько минут нами оперативным путем была установлена машина, на которой сбили пешехода, и личность ее водителя. Транспортное средство с явными признаками ДТП было обнаружено брошенным в частном секторе неподалеку, на улице Жигулевская», — сообщил начальник отдела розыска местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Ерик Насырбеков.
А водитель, между тем, стал основательно прятаться от органов следствия. Накануне он был разоблачен и допрошен. 42-летний мужчина является жителем Алатауского района Алматы.
Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении водителя.