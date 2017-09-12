Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бом сдался под давлением и сказал правду об Украине и Донбассе
17 советов от самых старых людей планеты
СМИ узнало, как будет происходить выдвижение Путина в президенты
Россия заявила протест Польше
МИД России предупредил о «военной катастрофе» в Азии
В Сети показали затопленный МайамиЦентральные улицы города оказались под водой из-за урагана «Ирма», обрушившегося на штат Флорида
СМИ: Лазарев набросился на Билана с кулаками после конфуза
Путин заставил понервничать президентскую охрану
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Алсу предстала в дерзком золотом мини-платье - СМИ
Без бюстгальтера и в белом: СМИ о выходе Джоли
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
CМИ: Администрация Трампа может разрешить проект бомбы против РФ
СМИ: Алсу в золотистом мини показала декольте
Корабль Украины обследовал буровые установки РФ в Черном море
Лавров озвучил новое сокращение дипломатов США
Фоторепортажи
10В Саудовской Аравии начался Хадж
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
09:54 (мск), источник: Nur.kz

Алматинец насмерть сбил пешехода и сбежал, бросив авто

Полицейские Алматы задержали водителя, который допустил смертельный наезд на пешехода и скрылся с места происшествия, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

ДТП произошло 8 сентября в 20 часов 22 минуты в Турксибском районе Алматы.

Мужчина за рулем автомобиля «Тойота Камри», следуя по проспекту Суюнбая в южном направлении, севернее улицы Бекмаханова, допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

«Вместо того, чтобы оказать пострадавшему помощь, водитель иномарки предпочел скрыться. Увы, человек скончался. Спустя несколько минут нами оперативным путем была установлена машина, на которой сбили пешехода, и личность ее водителя. Транспортное средство с явными признаками ДТП было обнаружено брошенным в частном секторе неподалеку, на улице Жигулевская», — сообщил начальник отдела розыска местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Ерик Насырбеков.

А водитель, между тем, стал основательно прятаться от органов следствия. Накануне он был разоблачен и допрошен. 42-летний мужчина является жителем Алатауского района Алматы.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении водителя.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Тела двух детей в холодильнике нашли в Алматы
СМИ узнали о возможном сокращении пенсий в ближайшие три года
Совбез ООН принял резолюцию о введении новых санкций против КНДР
Евросоюз заявил о непризнании выборов в Крыму
МИД Германии рассказал, когда может начаться снятие санкций с РФ
Мэй назвала принятие «билля об отмене» законов ЕС «историческим»
Эрдоган заявил о внесении залога за российские С-400
Экс-глава Марий Эл Маркелов останется в СИЗО до начала зимы
Спорт
ЦСКА в Лиссабоне начнет выступление в группе Лиги чемпионов Вице-чемпионы России и сильнейший клуб Португалии «Бенфика» выступают в группе А с английским «Манчестер Юнайтед» и швейцарским «Базелем»
Авто
Volkswagen удивил электрокроссовером цвета «Гибискус» Немцы показали во Франкфурте улучшенный вариант концепта I.D. Crozz, который в 2020 году встанет на конвейер
Hi-Tech
Оптимальный iPhone 7 подешевел более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина На «Первом канале» стартовал второй сезон проекта «Лучше всех!» про талантливых детей
Недвижимость
Средняя ставка ипотеки впервые опустилась ниже 11%
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Россиянам предлагают давать по несколько бесплатных гектаров
На покупку деревянного дома дадут субсидию
Леди
Как я переехала в Австралию и влюбилась в нее Каково это — отмечать Рождество в июле, носят ли австралийцы угги круглый год и сколько стоит аренда квартиры в центре большого города на другом континенте
Дети
Максим Виторган и Ксения Собчак впервые показали лицо сына Маленький Платон очень похож на свою маму.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь