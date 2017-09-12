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09:57 (мск), источник: Volga News

В соседних кварталах в Тольятти ночью за час обгорели три автомобиля

Во вторник, 12 сентября, ночью восемь огнеборцев из 13 ПСЧ Тольятти на двух машинах за один час дважды выезжали в расположенные неподалеку друг от друга дворы в Комсомольском районе тушить горевшие машины. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, в 2:25 в пожарную охрану Автограда поступило сообщение о возгорании автомобиля во дворе дома по ул. Есенина. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили горевший автомобиль Lada Kalina и огонь уже повредил припаркованный рядом автомобиль Hyundai.

Пожарным понадобилось шесть минут, чтобы полностью потушить машины. В 2:31 пожар был полностью ликвидирован. И уже в 2:46 эти же пожарные выехали во двор дома по ул. Механизаторов, что находится неподалеку. Там горел автомобиль Lada Vesta. На тушение этого автомобиля у пожарных ушло так же шесть минут.

В ГУ МЧС России по Самарской области отметили, что во время пожаров никто не пострадал. Обстоятельства, при которых загорелись автомобили, сейчас устанавливаются.

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