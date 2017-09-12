В соседних кварталах в Тольятти ночью за час обгорели три автомобиля

По данным чрезвычайной службы, в 2:25 в пожарную охрану Автограда поступило сообщение о возгорании автомобиля во дворе дома по ул. Есенина. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили горевший автомобиль Lada Kalina и огонь уже повредил припаркованный рядом автомобиль Hyundai.

Пожарным понадобилось шесть минут, чтобы полностью потушить машины. В 2:31 пожар был полностью ликвидирован. И уже в 2:46 эти же пожарные выехали во двор дома по ул. Механизаторов, что находится неподалеку. Там горел автомобиль Lada Vesta. На тушение этого автомобиля у пожарных ушло так же шесть минут.