В Красноярске на ходу загорелся автобус с пассажирами (видео)

Как рассказали очевидцы происшествия, неприятный запах в салоне появился в районе «Автовокзала». Через несколько остановок он стал сильнее, но кондуктор с водителем на ситуацию никак не реагировали. Когда автобус выехал на ул. Молокова, из-под заднего сидения появился огонь. Только после этого водитель остановился и выпустил пассажиров.