В Красноярске на ходу загорелся автобус с пассажирами (видео)
Пассажиры предупреждали о неприятном запахе водителя и кондуктора, но никакой реакции не последовало.
Пассажиры предупреждали о неприятном запахе водителя и кондуктора, но никакой реакции не последовало.
В Красноярске водитель и кондуктор не реагировали на начавшийся пожар в салоне автобуса, следовавшего маршрутом № 71.
Как рассказали очевидцы происшествия, неприятный запах в салоне появился в районе «Автовокзала». Через несколько остановок он стал сильнее, но кондуктор с водителем на ситуацию никак не реагировали. Когда автобус выехал на ул. Молокова,
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