Полицейский «УАЗ» перевернулся в ДТП в Бердске, об этом сообщает портал «Автобердск».

Автомобиль полиции выезжал на улицу Маяковского и на перекрёстке в него врезалась «Газель». От удара УАЗ опрокинуло на проезжую часть, он прополз несколько метров и задел автомобиль «Нива Шевроле.