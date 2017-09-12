Полицейский «УАЗ» перевернулся в ДТП в Бердске
Очевидцы рассказывают, что автомобиль полиции ехал со включенными проблесковыми маячками.
Очевидцы рассказывают, что автомобиль полиции ехал со включенными проблесковыми маячками.
Полицейский «УАЗ» перевернулся в ДТП в Бердске, об этом сообщает портал «Автобердск».
Авария произошла вечером 11 сентября на перекрестке улиц Герцена и Маяковского.
Автомобиль полиции выезжал на улицу Маяковского и на перекрёстке в него врезалась «Газель». От удара УАЗ опрокинуло на проезжую часть, он прополз несколько метров и задел автомобиль «Нива Шевроле.
«Полиция ехала с проблесковыми маячками, однако без звукового сигнала», — утверждают очевидцы.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.