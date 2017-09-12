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10:18 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Полицейский «УАЗ» перевернулся в ДТП в Бердске

Очевидцы рассказывают, что автомобиль полиции ехал со включенными проблесковыми маячками.

Источник: Вести - Новосибирск

Полицейский «УАЗ» перевернулся в ДТП в Бердске, об этом сообщает портал «Автобердск».

Авария произошла вечером 11 сентября на перекрестке улиц Герцена и Маяковского.

Автомобиль полиции выезжал на улицу Маяковского и на перекрёстке в него врезалась «Газель». От удара УАЗ опрокинуло на проезжую часть, он прополз несколько метров и задел автомобиль «Нива Шевроле.

«Полиция ехала с проблесковыми маячками, однако без звукового сигнала», — утверждают очевидцы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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