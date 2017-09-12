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10:17 (мск), источник: VN.ru

Флаг России украден с крыши детского сада в НСО

Рано утром в детском саду № 5 на улице Крупской, 5 в Тогучине сработала кнопка тревожной сигнализации. Два грабителя забрались на крышу здания и украли флаг Российской Федерации.

«Через две минуты экипаж группы задержания Тогучинского отделения неведомственной охраны прибыл по указанному адресу, — сообщила VN.ru представитель регионального управления Росгвардии Ольга Табатчикова. —  Наших сотрудников встретила заведующая детским садом. Женщина пояснила, что два молодых человека залезли на крышу детского сада, сняли государственный флаг России, а когда увидели работников детского сада, спешно покинули крышу здания и убежали в сторону улицы Вокзальной».

Вскоре наряд вневедомственной охраны по приметам задержал двух подозреваемых, у одного из которых в ходе личного досмотра был обнаружен российской триколор. Задержанными оказались ранее судимые местные жители 1990 и 1991 года рождения. При дальнейшем разбирательстве участковым в отношении одного из грабителей был составлен протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хищение».

«Задержанные — обычные мелкие хулиганы. Причина их поступка пока не известна», — резюмировала представитель новосибирской Росгвардии.

Добавим, что недавно, 22 августа, в Новосибирске широко отмечали День государственного флага Российской Федерации. Этот праздник уже более двадцати лет отмечается по всей России и призван укрепить и популяризовать среди населения один из главных символов государства.

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