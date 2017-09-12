В Перми эвакуировали школу

Днём 12 сентября в Перми стали «минировать» здания. Например, в 11.10 поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что в гимназии на улице Подлесной заложено взрывное устройство.

«Сын позвонил, сказал, что у них в школе бомба, всех эвакуировали. Они всем классом находятся в подъезде соседнего дома», — рассказала мама одного из учеников.

Как удалось узнать, подобные звонки одновременно поступили с сообщениями о бомбах по разным адресам.

Работают все спецслужбы города.

Кстати, накануне в Омске «минировали» практически весь город. Весь день поступали сообщения о взрывных устройствах.