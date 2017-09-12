Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бом сдался под давлением и сказал правду об Украине и Донбассе
Названа главная причина смерти во время секса
28-летняя россиянка найдена мертвой в отеле Паттайи
Россияне назвали свои главные страхи
Составлен рейтинг самых дешевых пляжных туров октября
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
СМИ: Лазарев набросился на Билана с кулаками после конфуза
Путин заставил понервничать президентскую охрану
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Алсу предстала в дерзком золотом мини-платье - СМИ
Без бюстгальтера и в белом: СМИ о выходе Джоли
Жена Никиты Преснякова привлекла внимание прохожих своим нарядом
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
СМИ: беременная Ковальчук показала изменившуюся фигуру
Алсу предстала в дерзком золотом мини-платье - СМИ
Корабль Украины обследовал буровые установки РФ в Черном море
Лавров озвучил новое сокращение дипломатов США
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
14День знаний в российских школах
10:15 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми эвакуировали школу

Школьникам сообщили, что в здании, возможно, находится бомба.

Днём 12 сентября в Перми стали «минировать» здания. Например, в 11.10 поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что в гимназии на улице Подлесной заложено взрывное устройство.

«Сын позвонил, сказал, что у них в школе бомба, всех эвакуировали. Они всем классом находятся в подъезде соседнего дома», — рассказала мама одного из учеников.

Как удалось узнать, подобные звонки одновременно поступили с сообщениями о бомбах по разным адресам.

Работают все спецслужбы города.

Кстати, накануне в Омске «минировали» практически весь город. Весь день поступали сообщения о взрывных устройствах.

Сегодня волна докатилась до Перми. Зафиксированы подобные случаи и в Новосибирске.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Степные Микки Маусы. Неизвестные факты о поющих зайцах
СМИ узнали о возможном сокращении пенсий в ближайшие три года
Совбез ООН принял резолюцию о введении новых санкций против КНДР
Евросоюз заявил о непризнании выборов в Крыму
Юлия Тимошенко попала в базу данных сайта «Миротворец»
Мэй назвала принятие «билля об отмене» законов ЕС «историческим»
Эрдоган заявил о внесении залога за российские С-400
Экс-глава Марий Эл Маркелов останется в СИЗО до начала зимы
Спорт
ЦСКА в Лиссабоне начнет выступление в группе Лиги чемпионов Вице-чемпионы России и сильнейший клуб Португалии «Бенфика» выступают в группе А с английским «Манчестер Юнайтед» и швейцарским «Базелем»
Авто
Volkswagen удивил электрокроссовером цвета «Гибискус» Немцы показали во Франкфурте улучшенный вариант концепта I.D. Crozz, который в 2020 году встанет на конвейер
Hi-Tech
Оптимальный iPhone 7 подешевел более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина На «Первом канале» стартовал второй сезон проекта «Лучше всех!» про талантливых детей
Недвижимость
Москва изменила стандарты отделки квартир по реновации
Россиянам предлагают давать по несколько бесплатных гектаров
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Спрос на вторичные квартиры стал самым низким за 10 лет
Леди
Как я переехала в Австралию и влюбилась в нее Каково это — отмечать Рождество в июле, носят ли австралийцы угги круглый год и сколько стоит аренда квартиры в центре большого города на другом континенте
Дети
Максим Виторган и Ксения Собчак впервые показали лицо сына Маленький Платон очень похож на свою маму.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь