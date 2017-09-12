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10:14 (мск), источник: Интерфакс

Серийного грабителя челябинских пенсионеров суд отправил на 18 лет в колонию

Челябинск. 12 сентября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Суд вынес приговор жителю Челябинска, который в течение месяца грабил в подъездах престарелых пенсионеров, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области во вторник.

Злоумышленник, ранее уже трижды судимый, в том числе за разбойные нападения, действовал на территории Калининского и Тракторозаводского районов Челябинска.

С февраля по март 2016 года он совершил семь разбойных нападений.

Преступник выслеживал пожилых мужчин возле магазинов, заходил за ними в подъезд, где наносил удары в голову и забирал деньги, мобильные телефоны, личные вещи.

Один из потерпевших, 80-летний мужчина, скончался от полученных травм в больнице.

Суд признал 41-летнего Александра Кадырова виновным по ст. 162 УК РФ (разбой), ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Он осужден к 18-ти годам лишения свободы в колонии строго режима.

С приговором районного суда осужденный не согласился. В апелляционной жалобе указал, что в ходе предварительного следствия признал вину в результате принуждения со стороны сотрудников полиции.

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда оставила приговор без изменений.

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