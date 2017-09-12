В МВД по Башкирии прокомментировали попытку захвата заложников в Уфе

Вечером 11 сентября в Уфе в районе остановки «Спортивная» неизвестный угрожал взорвать нелегальный игровой клуб. По версии пользователей социальных сетей мужчина проиграл в казино крупную сумму денег. Сотрудники полиции оцепили прилегающую территорию, на место прибыли экстренные службы и карета скорой помощи.