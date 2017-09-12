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10:09 (мск), источник: Комсомольская правда

В МВД по Башкирии прокомментировали попытку захвата заложников в Уфе

Инцидент произошел накануне вечером в районе остановки «Спортивная».

Вечером 11 сентября в Уфе в районе остановки «Спортивная» неизвестный угрожал взорвать нелегальный игровой клуб. По версии пользователей социальных сетей мужчина проиграл в казино крупную сумму денег. Сотрудники полиции оцепили прилегающую территорию, на место прибыли экстренные службы и карета скорой помощи.

— Информация об опасности не подтвердилась. Проводилась проверка, — сообщили в пресс-службе республиканского МВД телеканалу БСТ.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили в помещении оборудование, которое могло использоваться в качестве игровых автоматов.

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