В МВД по Башкирии прокомментировали попытку захвата заложников в Уфе
Инцидент произошел накануне вечером в районе остановки «Спортивная».
Инцидент произошел накануне вечером в районе остановки «Спортивная».
Вечером 11 сентября в Уфе в районе остановки «Спортивная» неизвестный угрожал взорвать нелегальный игровой клуб. По версии пользователей социальных сетей мужчина проиграл в казино крупную сумму денег. Сотрудники полиции оцепили прилегающую территорию, на место прибыли экстренные службы и карета скорой помощи.
— Информация об опасности не подтвердилась. Проводилась проверка, — сообщили в
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили в помещении оборудование, которое могло использоваться в качестве игровых автоматов.