Задержан арестант, сбежавший из тюменской больницы со спинкой кровати, к которой был прикован

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан подозреваемый в серии краж, совершивший побег из медицинского учреждения. В настоящее время он доставлен в отдел полиции», — сообщили УралПолит.Ru в областном главке МВД.

Напомним, пациент, находящийся под арестом, сбежал из палаты около 4 часов утра 11 сентября. Не остановило ранее судимого 34-летнего Александра Хвастунова даже то, что он был прикован наручниками к спинке кровати, которую он сумел оторвать от основания. Приставленная к мужчине охрана также не заметила, как сбежал уралец.