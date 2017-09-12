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10:56 (мск), источник: УралПолит.ру

Задержан арестант, сбежавший из тюменской больницы со спинкой кровати, к которой был прикован

ТЮМЕНЬ, 12 сентября, ИА УралПолит.Ru. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Свердловской области, сбежавшего из областной больницы в Тюмени.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан подозреваемый в серии краж, совершивший побег из медицинского учреждения. В настоящее время он доставлен в отдел полиции», — сообщили УралПолит.Ru в областном главке МВД.

Напомним, пациент, находящийся под арестом, сбежал из палаты около 4 часов утра 11 сентября. Не остановило ранее судимого 34-летнего Александра Хвастунова даже то, что он был прикован наручниками к спинке кровати, которую он сумел оторвать от основания. Приставленная к мужчине охрана также не заметила, как сбежал уралец.

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