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11:31 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Пассажир мотоцикла погиб в ДТП в Богородске Нижегородской области 11 сентября

Пассажир мотоцикла погиб в ДТП в Богородске Нижегородской области 11 сентября 2017 года. об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Источник: НИА-Нижний Новгород

ДТП произошло в 18:25 на ул. К. Маркса, 30б. Согласно информации, 24-летний водитель автомобиля Kia при повороте налево совершил столкновение с мотоциклом Honda. В результате ДТП 26-летний водитель мотоцикла был госпитализирован с переломом бедра. 26-летний пассажир мотоцикла, бывший без мотошлема, получил смертельное ранение.

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