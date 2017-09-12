Неизвестный устроил стрельбу в подземном переходе в Москве

По словам собеседника, 11 сентября в 22:59 в полицию поступило сообщение от медиков о стрельбе в подземном переходе. «В подуличном переходе станции метро “Комсомольская” с огнестрельным ранением головы обнаружен гражданин 1987 года рождения, который нарядом скорой помощи госпитализирован в медучреждение», — сказали в пресс-службе.