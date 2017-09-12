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10:49 (мск), источник: РБК

Неизвестный устроил стрельбу в подземном переходе в Москве

Неизвестный открыл стрельбу в подземном переходе на станции метро «Комсомольская» в Москве, сообщили РБК ​в пресс-службе столичного управления МВД. В результате есть один пострадавший.

По словам собеседника, 11 сентября в 22:59 в полицию поступило сообщение от медиков о стрельбе в подземном переходе. «В подуличном переходе станции метро “Комсомольская” с огнестрельным ранением головы обнаружен гражданин 1987 года рождения, который нарядом скорой помощи госпитализирован в медучреждение», — сказали в пресс-службе.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По словам собеседника в пресс-службе ГУ МВД, пострадавший получил неглубокое ранение, вероятнее всего стреляли из травматического оружия.

В Москве 3 сентября в ходе бытового конфликта мужчина открыл стрельбу из травматического оружия. Ранения в результате инцидента получили четыре человека. По данным источника в правоохранительных органах конфликт произошел из-за женщины.

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