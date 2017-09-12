В Воронеже ночью сгорели два находившихся рядом грузовика
В ночь на вторник, 12 сентября 2017 года, на пульт МЧС поступило сообщение о пожаре неподалеку от дома № 22а по улице 60 Армии.
В ночь на вторник, 12 сентября 2017 года, на пульт МЧС поступило сообщение о пожаре неподалеку от дома № 22а по улице 60 Армии.
Прибывшие на место возгорания спасатели обнаружили, что горят две грузовые машины. Площадь повреждения огнем составил 6 квадратных метров.
«Пострадавших во время пожара нет, — рассказали в МЧС. — Его ликвидировали в 01:35 ночи».
В ликвидации пожара участвовали девять человек и три единицы техники.