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11:29 (мск), источник: Newslab.ru

Молодой опер красноярской полиции попался на покупке наркотиков

Парень приобрел синтетический наркотик, но употребить не успел — его задержали коллеги.

В ГУ МВД России по Красноярскому краю начали служебную проверку по факту задержания оперуполномоченного уголовного розыска.

Как пояснили в пресс-службе краевой полиции, 10 сентября инспекторы ДПС остановили на улице Красноярска автомобиль Citroen C4, которым управлял 24-летний мужчина. В его машине нашли 0,955 грамм неизвестного вещества, которое эксперты признали синтетическим наркотиком.

В ГСУ Следственного комитета пояснили, что задержанный мужчина работает в правоохранительных органах. Он оперуполномоченный отдела уголовного розыска в отделе полиции № 2 МУ МВД России «Красноярское». Наркотики молодой человек приобрел бесконтактным способом через «закладку» в подъезде дома на пр. Ульяновский и планировал употребить их самостоятельно.

В отношении полицейского уже возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. В ближайшее время сотрудника уволят из органов внутренних дел, а его непосредственных руководителей ждет дисциплинарное наказание.

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