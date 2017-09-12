Молодой опер красноярской полиции попался на покупке наркотиков

В ГУ МВД России по Красноярскому краю начали служебную проверку по факту задержания оперуполномоченного уголовного розыска.

Как пояснили в пресс-службе краевой полиции, 10 сентября инспекторы ДПС остановили на улице Красноярска автомобиль Citroen C4, которым управлял 24-летний мужчина. В его машине нашли 0,955 грамм неизвестного вещества, которое эксперты признали синтетическим наркотиком.

В ГСУ Следственного комитета пояснили, что задержанный мужчина работает в правоохранительных органах. Он оперуполномоченный отдела уголовного розыска в отделе полиции № 2 МУ МВД России «Красноярское». Наркотики молодой человек приобрел бесконтактным способом через «закладку» в подъезде дома на пр. Ульяновский и планировал употребить их самостоятельно.