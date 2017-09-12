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11:08 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Поджигатель заплатит за пожар в «Космосе»

Сумму ущерба подсчитывают.

Источник: УралИнформБюро

Ущерб от пожара в ККТ «Космос» администрация взыщет с Дениса Мурашова, поджегшего здание. Об этом заявил заместитель главы администрации города по вопросам организации управления Вадим Дударенко в программе «Открытая студия» на «41-Домашнем». Точную сумму чиновник назвать не смог, так как ущерб еще оценивается, сообщает «Уралинформбюро».

4 сентября Денис Мурашов за рулем УАЗа протаранил входную группу «Космоса», после чего поджег автомобиль. Огонь охватил потолок, перекрытие и электросети. Мужчину смогли оперативно задержать и поместили в СИЗО.

По одной из версий, он совершил преступление в качестве протеста против выхода фильма «Матильда». Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога». До конца сентября поджигателя отправят на психиатрическую экспертизу.

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