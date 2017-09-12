Концентрат для автомойки стал причиной пены на улице Большевистской, об этом сообщают очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

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Утром 12 сентября водитель седана «Toyota Sprinter» решил ускориться на перекрестке улиц Большевистской и Добролюбова, но врезался в фургон «Ford Transit». Последний, в свою очередь, врезался в «Renault Logan».

«От удара в Форде попадали бочки с мыльным концентратом для автомоек. Одна из бочек лопнула, после чего раствор и оказался на проезжей части. Как говорят очевидцы, мыльная пена добралась уже до площади инженера Будагова», — рассказали очевидцы.

Напомним, сообщения о пене на проезжей части на улице Большевистской начали поступать утром.