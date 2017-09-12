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11:10 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Концентрат для автомойки стал причиной пены на улице Большевистской

Утренний разлив пены возник после ДТП, рассказали очевидцы.

Концентрат для автомойки стал причиной пены на улице Большевистской, об этом сообщают очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

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Проезжая часть на улице Большевистской покрылась пеной

Утром 12 сентября водитель седана «Toyota Sprinter» решил ускориться на перекрестке улиц Большевистской и Добролюбова, но врезался в фургон «Ford Transit». Последний, в свою очередь, врезался в «Renault Logan».

«От удара в Форде попадали бочки с мыльным концентратом для автомоек. Одна из бочек лопнула, после чего раствор и оказался на проезжей части. Как говорят очевидцы, мыльная пена добралась уже до площади инженера Будагова», — рассказали очевидцы.

Напомним, сообщения о пене на проезжей части на улице Большевистской начали поступать утром.

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