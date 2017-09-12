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11:00 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани автобус врезался в машину «скорой», приехавшую на помощь пешеходу

В Казани произошло тройное ДТП с автобусом, легковушкой и «скорой».

Машина «скорой», приехавшая на помощь пешеходу, пострадавшему при ДТП, сама попала в аварию, сообщает пресс-служба ГИБДД Казани. Происшествие произошло 11 сентября в 13.00. 49-летний водитель автомобиля Opel Astra на перекрестке улиц Зорге — Родины сбил 67-летнего мужчину, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Для оказания помощи пострадавшему на место приехала «скорая». В этот момент 34-летний водитель автобуса маршрута № 31, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в машину скорой помощи. От удара ее отбросило на автомобиль Opel Astra, который находился на проезжей части из-за ранее совершенной аварии.

В результате ДТП 25-летний сотрудник «скорой» получил закрытый перелом малоберцовой кости, его 41-летний коллега с сотрясением головного мозга и раной головы был госпитализирован в больницу. Пешеход, попавший под колеса Opel, отделался ушибом плеча.

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