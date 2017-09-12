В Казани автобус врезался в машину «скорой», приехавшую на помощь пешеходу
В Казани произошло тройное ДТП с автобусом, легковушкой и «скорой».
В Казани произошло тройное ДТП с автобусом, легковушкой и «скорой».
Машина «скорой», приехавшая на помощь пешеходу, пострадавшему при ДТП, сама попала в аварию, сообщает
В результате ДТП 25-летний сотрудник «скорой» получил закрытый перелом малоберцовой кости, его 41-летний коллега с сотрясением головного мозга и раной головы был госпитализирован в больницу. Пешеход, попавший под колеса Opel, отделался ушибом плеча.