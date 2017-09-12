В Казани автобус врезался в машину «скорой», приехавшую на помощь пешеходу

Машина «скорой», приехавшая на помощь пешеходу, пострадавшему при ДТП, сама попала в аварию, сообщает пресс-служба ГИБДД Казани. Происшествие произошло 11 сентября в 13.00. 49-летний водитель автомобиля Opel Astra на перекрестке улиц Зорге — Родины сбил 67-летнего мужчину, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Для оказания помощи пострадавшему на место приехала «скорая». В этот момент 34-летний водитель автобуса маршрута № 31, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в машину скорой помощи. От удара ее отбросило на автомобиль Opel Astra, который находился на проезжей части из-за ранее совершенной аварии.