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11:14 (мск), источник: АиФ Прикамье

МВД: спецслужбы работают в эвакуированных зданиях Перми

Утром поступили звонки о взрывных устройствах в шести школах, университете и администрации города.

В Перми продолжается массовая эвакуация из зданий.

Как стало известно «АиФ-Прикамье», в экстренном порядке вывели на улицу учеников семи школ, университета, сотрудников административных зданий.

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«Сегодня поступила информация о нахождении в нескольких учреждениях города бесхозных предметов. Сотрудники полиции и других экстренных служб выехали на места вызовов. Личность звонившего устанавливается», — рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД по Пермскому краю.

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Аналогичные массовые эвакуации происходили накануне в Омске, есть информация о десятках выездов на объекты в Челябинске и Новосибирске.

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