МВД: спецслужбы работают в эвакуированных зданиях Перми
Утром поступили звонки о взрывных устройствах в шести школах, университете и администрации города.
Утром поступили звонки о взрывных устройствах в шести школах, университете и администрации города.
В Перми продолжается массовая эвакуация из зданий.
Как стало известно «АиФ-Прикамье», в экстренном порядке вывели на улицу учеников семи школ, университета, сотрудников административных зданий.
«Сегодня поступила информация о нахождении в нескольких учреждениях города бесхозных предметов. Сотрудники полиции и других экстренных служб выехали на места вызовов. Личность звонившего устанавливается», — рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД по Пермскому краю.
Аналогичные массовые эвакуации происходили накануне в Омске, есть информация о десятках выездов на объекты в Челябинске и Новосибирске.