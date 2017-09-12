В пермских школах прошла эвакуация из-за массовых сообщений о заложенных бомбах

Пользователи в соцсетях сообщают, что эвакуированы школы № 1, 2,9, 135 и гимназия № 31. Также эвакуация прошла в администрации Перми. Эти действия были предприняты после получения информации о якобы заложенных бомбах. На месте работают сотрудники МВД и Росгвардии.