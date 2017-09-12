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11:16 (мск), источник: Коммерсантъ

В пермских школах прошла эвакуация из-за массовых сообщений о заложенных бомбах

В Перми эвакуированы ученики и персонал нескольких школ, а также кампуса Пермского государственного национального исследовательского университета.

Пользователи в соцсетях сообщают, что эвакуированы школы № 1, 2,9, 135 и гимназия № 31. Также эвакуация прошла в администрации Перми. Эти действия были предприняты после получения информации о якобы заложенных бомбах. На месте работают сотрудники МВД и Росгвардии.

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«В полицию поступило сообщение о бесхозных предметах в ряде объектов города. В настоящее время, месте работают сотрудники полиции и другие экстренные службы. Устанавливается личность звонившего», — сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

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