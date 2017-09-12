Житель Омской области в день выборов убил соседа за то, что тот не работает
Парень, который был не в ладах с соседом, избил его до смерти.
Парень, который был не в ладах с соседом, избил его до смерти.
В половине восьмого утра в день выборов, 10 сентября, на улице поселка Пятилетка было найдено тело 46-летнего мужчины с разбитой головой. Правоохранители установили, что мужчину избил 22-летний сосед погибшего.
Выяснилось, что сельчане уже давно были в ссоре, а той ночью между ними вспыхнул конфликт. Как уточнили в Следственном комитете, парень избил соседа за то, что тот давно нигде не работал. Причем избил так крепко, то мужчина погиб от полученных травм.
Сейчас в отношении 22-летнего соседа возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Следователи решают вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранители разбираются в обстоятельствах преступления.