Житель Омской области в день выборов убил соседа за то, что тот не работает

В половине восьмого утра в день выборов, 10 сентября, на улице поселка Пятилетка было найдено тело 46-летнего мужчины с разбитой головой. Правоохранители установили, что мужчину избил 22-летний сосед погибшего.

Выяснилось, что сельчане уже давно были в ссоре, а той ночью между ними вспыхнул конфликт. Как уточнили в Следственном комитете, парень избил соседа за то, что тот давно нигде не работал. Причем избил так крепко, то мужчина погиб от полученных травм.