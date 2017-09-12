Под Черняховском ищут пропавшего грибника

В лесу в районе поселка Междуречье под Черняховском потерялся мужчина. Об этом сообщают волонтеры в сообществе «ВКонтакте» Поиск пропавших людей Калининград.

Поиски сейчас ведут полиция, спасатели МЧС родственники и волонтеры. Мужчина в понедельник ушел за грибами и не вернулся. Поисковым группам удалось примерно определить место, где мужчина вошел в лес и найти его машину.