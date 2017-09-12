Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бом сдался под давлением и сказал правду об Украине и Донбассе
Как недосып портит вашу жизнь
Посольство РФ отреагировало на фото главы МИД Великобритании
Жители Рублевки распродают особняки за полцены
Меркель ответила на вопрос о признании Крыма частью России
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
«Абрамс» даже не полезет в бой»: СМИ о схватке с Т-90
СМИ: встреча Путина и Орбана грозит кошмаром ЕС
Россиянка найдена мертвой в отеле Паттайи
«Аж иссохся от злобы»: Леонтьев на слова Улюкаева
Водонаева вышла замуж: первые фото с торжества - СМИ
СМИ: Беременная Ковальчук позирует в боди и платье
Корабль Украины обследовал буровые установки РФ в Черном море
Лавров озвучил новое сокращение дипломатов США
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
10В Саудовской Аравии начался Хадж
12:20 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже за смерть рабочего стройки, упавшего с 17 этажа, будет отвечать его начальник

В Воронеже за смерть рабочего стройки, упавшего с 17 этажа, будет отвечать начальник этого участка. 30-летнего инженера одной из городских организаций обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении работ, что по неосторожности привело к смерти человека. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщили в региональном управлении СК РФ.

Трагедия произошла 3 июня на строительном объекте по улице Куколкина. По версии правоохранителей, начальник участка, действуя по неосторожности, дал сотрудникам задание — переместить модульные конструкции на 17 этаж, хотя там не было безопасного ограждения.

В итоге один из подсобных рабочих, 52-летний мужчина, сорвался в отверстие вентиляционного канала. Несчастный пролетел 10 этажей и упал на бетонное перекрытие седьмого этажа. Он получил множественные травмы головы, груди, живота, позвоночника, таза и ног… Шансов выжить у него не было — он скончался на месте.

По факту гибели мужчины было возбуждено уголовное дело. Начальник участка уже на предварительном следствии признал свою вину, рассказывают стражи порядка, и раскаялся. Сейчас расследование завершено, все материалы направлены в суд.

Обвиняемому грозит наказание в виде принудительных работ или лишения свободы на срок до пяти лет. В обоих случаях он будет лишён права занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Известная российская актриса умерла от рака в 30 лет
Школа по ошибке разослала ученикам ссылку на порносайт
СМИ узнали о возможном сокращении пенсий в ближайшие три года
Эрдоган заявил о внесении залога за российские С-400
Против руководителей УСБ СК возбудили еще одно дело о взятке
Юлию Тимошенко обвинили в незаконном пересечении границы
ЕС запустил сайт для информационного противодействия России
Суд Багдада приговорил к смертной казни гражданина РФ
Назван любимый футбольный клуб Ким Чен Ына
Спорт
ЦСКА открывает охоту на «орлов» Вице-чемпионы России отправились в столицу Португалии Лиссабон, где в сразятся с местной "Бенфикой" в первом туре группы А Лиги чемпионов
Авто
Все о новом Toyota Land Cruiser Prado На автосалоне во Франкфурте состоялась мировая премьера обновленного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. Разбираем, что в нем изменилось
Hi-Tech
Оптимальный iPhone 7 подешевел более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Ревва снял пародию на «Афоню» с Аллой Михеевой: видео Популярный шоумен показал тизер своего нового клипа, в котором, помимо Михеевой, снялся актер Павел Деревянко
Недвижимость
Игорь Крутой застроит жильем промзону на юге Москвы
В России будут по-новому оценивать объемы ввода жилья
Часть россиян освободят от платы за капремонт домов
7 вещей, которые должны быть в комнате школьника
Леди
Как я переехала в Австралию и влюбилась в нее Каково это — отмечать Рождество в июле, носят ли австралийцы угги круглый год и сколько стоит аренда квартиры в центре большого города на другом континенте
Дети
Егор Кончаловский решился показать возлюбленную с сыном Режиссер души не чает в пятимесячном Тимуре.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь