В Воронеже за смерть рабочего стройки, упавшего с 17 этажа, будет отвечать его начальник

Трагедия произошла 3 июня на строительном объекте по улице Куколкина. По версии правоохранителей, начальник участка, действуя по неосторожности, дал сотрудникам задание — переместить модульные конструкции на 17 этаж, хотя там не было безопасного ограждения.

В итоге один из подсобных рабочих, 52-летний мужчина, сорвался в отверстие вентиляционного канала. Несчастный пролетел 10 этажей и упал на бетонное перекрытие седьмого этажа. Он получил множественные травмы головы, груди, живота, позвоночника, таза и ног… Шансов выжить у него не было — он скончался на месте.

По факту гибели мужчины было возбуждено уголовное дело. Начальник участка уже на предварительном следствии признал свою вину, рассказывают стражи порядка, и раскаялся. Сейчас расследование завершено, все материалы направлены в суд.