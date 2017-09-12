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11:47 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже прокурор попросил осудить пожизненно обвиняемого в убийстве в переулке Здоровья

В Воронежском областном суде начались прения сторон в слушаниях по делу 33-летнего Виктора Коваленко, обвиняемого в двойном убийстве в переулке Здоровья. Прокурор попросил для Коваленко пожизненный срок во вторник, 12 сентября.

По версии следствия, гражданин Украины Виктор Коваленко 16 мая познакомился с 28-летним воронежцем, которому признался, что ему негде жить. Молодой человек пригласил Коваленко пожить к себе — в многоэтажку в переулке Здоровья. Мужчины вместе выпивали. Между ними 18 мая произошла ссора: хозяин квартиры стал предъявлять претензии, что гость живет бесплатно. Разозлившись, Коваленко взял топор и ударил им молодого человека по голове. Убедившись, что мужчина мертв, Коваленко собрал вещи, взял ноутбук знакомого и открыл конфорки на газовой плите.

Затем он решил бежать, но в квартиру зашла 61-летняя мать хозяина с 4-летним внуком. Женщина переживала, что сын не отвечает на телефонные звонки, и пришла проверить, все ли в порядке. На вопрос пенсионерки, где ее сын, Коваленко указал на комнату. Когда мать пошла к сыну, Коваленко взял топор, догнал женщину и ударил ее по голове. После нескольких ударов пенсионерка умерла. Увидев, что происходит, мальчик заплакал. Коваленко оглушил ребенка топором и стал душить. Мальчик потерял сознание. Подумав, что ребенок мертв, Коваленко скрылся с места преступления.

Об убийстве стало известно 20 мая, когда мальчик очнулся и вышел из квартиры. На лестничной клетке его увидела соседка. Женщина вместе с ребенком зашла в квартиру и обнаружила трупы. Соседка перекрыла газ, вызвала «скорую» и полицию. Ребенка доставили в больницу.

Установив личность преступника, силовики объявили Виктора Коваленко в розыск. Его поймали в городе Донецк Ростовской области 24 мая. На допросе Коваленко признал вину в убийстве двух человек. Однако он не смог объяснить, зачем убил 61-летнюю мать знакомого и почему напал на его 4-летнего сына. В чем была причина его конфликта с 28-летним знакомым, после которого Коваленко решился на убийство, он говорить отказался.

Ленинский райсуд Воронежа арестовал Коваленко по ходатайству следователя 26 мая. У преступника остались двое маленьких детей под Луганском. Дети живут с бабушкой в городе Краснодон Луганской области. Несколько лет назад мужчина потерял жену. По некоторым данным, она покончила с собой.

В Воронежскую область Виктор Коваленко приехал незадолго до встречи с хозяином квартиры из многоэтажки в переулке Здоровья. По некоторым данным, гражданин Украины подрабатывал разнорабочим. Из-за конфликта его выгнали с прежнего места жительства.

Виктор Коваленко обвиняется в убийстве двух лиц, совершенном с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление (п. «а», «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление (ч. 3 ст. 30, п. «а», «в», «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Кроме того, его действия квалифицировали по статье о краже (ч. 1 ст. 158 УК РФ).

В своих показаниях он сообщал, что очень сожалеет о том, что натворил, постоянно говорил о раскаянии. Коваленко готов нести наказание за убийства, но все-таки надеется выйти на свободу — хотя бы через 25 лет.

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