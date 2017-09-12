В Омске из окна выпала пьяная студентка
СУСКР по Омской области проводит проверку по несчастному случаю на улице Декабристов.
СУСКР по Омской области проводит проверку по несчастному случаю на улице Декабристов.
Омская студентка выпала из окна на 5 этаже собственного дома.
Установлено, что 21-летняя девушка сейчас находится в БСМП-1. Врачи диагностировали у нее множество травм, связанный с падением с высоты, в том числе перелом тазобедренных суставов и перелом крестца. Как отмечается, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Проверка по факту происшествия продолжается, выясняются все обстоятельства дела.