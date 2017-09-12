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11:25 (мск), источник: СуперОмск

В Омске из окна выпала пьяная студентка

СУСКР по Омской области проводит проверку по несчастному случаю на улице Декабристов.

Омская студентка выпала из окна на 5 этаже собственного дома.

Установлено, что 21-летняя девушка сейчас находится в БСМП-1. Врачи диагностировали у нее множество травм, связанный с падением с высоты, в том числе перелом тазобедренных суставов и перелом крестца. Как отмечается, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Проверка по факту происшествия продолжается, выясняются все обстоятельства дела.

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