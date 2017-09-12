В Омске из окна выпала пьяная студентка

Установлено, что 21-летняя девушка сейчас находится в БСМП-1. Врачи диагностировали у нее множество травм, связанный с падением с высоты, в том числе перелом тазобедренных суставов и перелом крестца. Как отмечается, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.