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11:52 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске экстренно эвакуируют посетителей крупных торговых центров

Людей попросили покинуть торговые комплексы после сообщений о подозрительных предметах.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске полицейские и сотрудники других силовых ведомств проверяют сообщения о подозрительных предметах сразу в нескольких торговых центрах. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В социальных сетях около 15:00 начали появляться сообщения о том, что посетителей попросили покинуть Торговый центр «Красноярье», магазин «Взлетка Plaza», а также «Атмосферу дома» на улице Вавилова. Кроме этого, эвакуировали красноярский автовокзал, магазин «Командор» на ул. 78 Добровольческой бригады и другие торговые комплексы. Также очевидцы заметили, что люди массово покидают здание мэрии города.

В пресс-службе полиции пояснили, что к ним поступило сразу несколько звонков о подозрительных предметах. Был ли это анонимный звонок или сообщение от работников самих комплексов, в правоохранительных органах не уточнили.

Стоит отметить, что вчера волна ложных сообщений о терактах прокатилась по многим городам России. СМИ сообщали об анонимных заявлениях о «бомбах», которые поступили в дежурные части Омска, Уфы, Перми, Челябинска, Ставрополя и других городов.

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