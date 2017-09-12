В Красноярске экстренно эвакуируют посетителей крупных торговых центров

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске полицейские и сотрудники других силовых ведомств проверяют сообщения о подозрительных предметах сразу в нескольких торговых центрах. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В социальных сетях около 15:00 начали появляться сообщения о том, что посетителей попросили покинуть Торговый центр «Красноярье», магазин «Взлетка Plaza», а также «Атмосферу дома» на улице Вавилова. Кроме этого, эвакуировали красноярский автовокзал, магазин «Командор» на ул. 78 Добровольческой бригады и другие торговые комплексы. Также очевидцы заметили, что люди массово покидают здание мэрии города.

В пресс-службе полиции пояснили, что к ним поступило сразу несколько звонков о подозрительных предметах. Был ли это анонимный звонок или сообщение от работников самих комплексов, в правоохранительных органах не уточнили.