Сбившего насмерть пенсионера подростка задержали в Линево

Юлия Хабибуллина, исполняющий обязанности начальника отдела информации и общественных связей ГУВД России по НСО: «В результате оперативных розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 16-летний житель Искитимского района. Молодой человек, раньше судимый за кражу и угон. По данному факту проводится доследственная проверка. Установления личности других участников происшествия».

Напомним, вчера в Линево подростки на жигулях сбили пенсионера, переходившего дорогу. Они несколько метров протащили мужчину по асфальту. Затем развернулись и попытались скрыться. Таксист, который видел, как все случилось — устроил погоню, прижал «жигуленок» к обочине, подростки выскочили из него и убежали в лес. Сегодня оперативники допрашивают не только несовершеннолетнего водителя, но его родителей. Очевидцы рассказывают, что им пришлось не только вызвать скорую, но и поддерживать супругу пенсионера. Все случилось на ее глазах, и она была в шоковом состоянии.