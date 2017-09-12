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11:45 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Сбившего насмерть пенсионера подростка задержали в Линево

Пенсионер, которого в Линево сбили подростки, скончался в реанимации — об этом стало известно сегодня. И сегодня же полицейские задержали подозреваемого в наезде на пожилого мужчину. Он сейчас в отделении дает показания.

Источник: Вести - Новосибирск

Юлия Хабибуллина, исполняющий обязанности начальника отдела информации и общественных связей ГУВД России по НСО: «В результате оперативных розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 16-летний житель Искитимского района. Молодой человек, раньше судимый за кражу и угон. По данному факту проводится доследственная проверка. Установления личности других участников происшествия».

Напомним, вчера в Линево подростки на жигулях сбили пенсионера, переходившего дорогу. Они несколько метров протащили мужчину по асфальту. Затем развернулись и попытались скрыться. Таксист, который видел, как все случилось — устроил погоню, прижал «жигуленок» к обочине, подростки выскочили из него и убежали в лес. Сегодня оперативники допрашивают не только несовершеннолетнего водителя, но его родителей. Очевидцы рассказывают, что им пришлось не только вызвать скорую, но и поддерживать супругу пенсионера. Все случилось на ее глазах, и она была в шоковом состоянии.

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