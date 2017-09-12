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11:48 (мск), источник: Интерфакс

Полиция задержала на площадке строящегося возле Челябинска ГОКа поджигателя с «коктейлем Молотова»

Челябинск. 12 сентября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Житель Челябинска задержан сотрудниками полиции за попытку поджога на территории коммерческой организации, сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

По данным полиции, 43-летний мужчина был задержан на территории Сосновского района в ночь на 11 сентября.

Операцию проводили сотрудники Центра по противодействию экстремизму областного ГУ МВД РФ при силовой поддержке СОБРа регионального управления Росгвардии.

«В ходе задержания подозреваемый оказал сопротивление сотрудникам полиции. У него обнаружен и изъят нож, а на руках и одежде обнаружены следы краски», — отмечается в сообщении.

При досмотре на дачном участке мужчины полицейские обнаружили и изъяли горюче-смазочные материалы, которые он использовал для совершения поджога.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Решается вопрос о мере пресечения.

Между тем пресс-служба «Русской медной компании» (РМК) пояснила, что злоумышленник около часа ночи проник на частную территорию АО «Томинский ГОК» (Сосновский район, Челябинская область, входит в группу «РМК»).

«Неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в штабель поваленного леса, чем спровоцировали возгорание, которое могло приобрести масштабы серьезного лесного пожара», — отмечается в сообщении.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Один из поджигателей был задержан, у него была изъята саперная лопатка и нож. По свидетельствам очевидцев, при задержании злоумышленник оказал вооруженное сопротивление.

Также при осмотре прилегающей территории сотрудники службы безопасности РМК в непосредственной близости от площадки обнаружили палки с гвоздями, мешающие проезду, и два баннера с лозунгами, содержащими угрозы, говорится в сообщении.

В ходе инцидента никто не пострадал.

В компании выразили обеспокоенность «агрессивными действиями вооруженных злоумышленников, которые могли угрожать жизни и здоровью работников».

«В интересах обеспечения безопасности сотрудников компании мы будем предпринимать все необходимые предусмотренные законом действия по недопущению подобных инцидентов в будущем во взаимодействии с правоохранительными органами», — говорится в сообщении.

В свою очередь участники движения «СТОП ГОК», выступающие против строительства на территории Сосновского района Томинского ГОКа (входит в состав РМК) сообщают в соцсетях, что задержанный — Гамиль Асатуллин, он является одним из активистов данного протестного движения.

В Сосновском районе суде агентству «Интерфакс-Урал» сообщили, что ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде ареста в суд пока не поступало.

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