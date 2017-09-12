Иракский суд приговорил к смертной казни россиянина

Об этом во вторник, 12 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление суда, оказавшееся в распоряжении агентства.
В документе говорится, что россиянин (его имя не называется) был задержан силами безопасности в ходе операции по освобождению Мосула после того, как израсходовал все свои боеприпасы.
Обвиняемый, как сообщили в суде, признался в совершении ряда терактов в отношении иракских сил безопасности.
В посольство России в Ираке пока не поступала информация о приговоренном к смертной казни россиянине. Об этом агентству рассказал пресс-атташе дипмиссии Дмитрий Петин.