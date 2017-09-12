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13:36 (мск), источник: Baikal-info.ru

Девушка из Иркутска разбилась насмерть, упав с шестого этажа отеля в Таиланде

Тело отправлено на экспертизу.

Девушка из Иркутска 11 сентября 2017 года выпала с шестого этажа отеля Sawasdee Siam в Паттайе в Таиланде. Об этом сообщает местный портал www.77jowo.com. Ей было 28 лет.

Как сообщает портал, девушка гостила у друзей в отеле. Перед тем, как случилась трагедия, все вместе совершили поездку, двое мужчин задержались, а две девушки вернулись в отель раньше. Полиция сейчас выясняет, было ли это случайное падение или самоубийство. Тело отправлено на экспертизу.

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