Суд вернулся к рассмотрению дела уральского экс-мэра

Источник: AP 2017

Свердловские прокуроры успешно оспорили судебное решение о возврате на доследствие уголовного дела в отношении экс-мэра Камышлова Михаила Чухарева. Как передает 12 сентября корреспондент «АиФ-Урал», заседания возобновляются в ближайшее время.

Напомним, проблемы у градоначальника начались в 2016 году, когда против него появилось уголовное дело, а его самого отстранили от должности. По версии силовиков, «работа» Михаила Чухарева обошлась муниципалитету в 18,3 миллиона рублей — именно в такую сумму оценили причинённый ущерб прокуроры и следователи.

Уголовное дело было возбуждено по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, о превышении должностных полномочий при исполнении обязательств по муниципальному контракту на строительство малоэтажных многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилья. В ноябре 2016 года оно направлено в Камышловский районный суд.

Однако в конце июня, в самый разгар процесса, судья принял неожиданное решение о возвращении материалов в прокуратуру. Такое решение удивило не только гособвинителя, но даже адвокатов Чухарева.