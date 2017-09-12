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11:57 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Суд вернулся к рассмотрению дела уральского экс-мэра

Прокуратура настояла на продолжении процесса над Михаилом Чухаревым.

Источник: AP 2017

Свердловские прокуроры успешно оспорили судебное решение о возврате на доследствие уголовного дела в отношении экс-мэра Камышлова Михаила Чухарева. Как передает 12 сентября корреспондент «АиФ-Урал», заседания возобновляются в ближайшее время.

Напомним, проблемы у градоначальника начались в 2016 году, когда против него появилось уголовное дело, а его самого отстранили от должности. По версии силовиков, «работа» Михаила Чухарева обошлась муниципалитету в 18,3 миллиона рублей — именно в такую сумму оценили причинённый ущерб прокуроры и следователи.

Уголовное дело было возбуждено по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, о превышении должностных полномочий при исполнении обязательств по муниципальному контракту на строительство малоэтажных многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилья. В ноябре 2016 года оно направлено в Камышловский районный суд.

Однако в конце июня, в самый разгар процесса, судья принял неожиданное решение о возвращении материалов в прокуратуру. Такое решение удивило не только гособвинителя, но даже адвокатов Чухарева.

«Это постановление обжаловано в апелляции, мы считаем, что оно принято по надуманным основаниям. И даже сторона защиты была против возвращения дела в прокуратуру. Тем более, что суд близился к завершению — практически процесс почти дошёл до стадии прений. Когда решение о возврате дела в прокуратуру принимается на этом этапе — это очень странно», — отметила позже официальный представитель прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

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