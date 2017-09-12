Суд вернулся к рассмотрению дела уральского экс-мэра
Прокуратура настояла на продолжении процесса над Михаилом Чухаревым.
Прокуратура настояла на продолжении процесса над Михаилом Чухаревым.
Свердловские прокуроры успешно оспорили судебное решение о возврате на доследствие уголовного дела в отношении
Напомним, проблемы у градоначальника начались в 2016 году, когда против него появилось уголовное дело, а его самого отстранили от должности. По версии силовиков, «работа» Михаила Чухарева обошлась муниципалитету в 18,3 миллиона рублей — именно в такую сумму оценили причинённый ущерб прокуроры и следователи.
Уголовное дело было возбуждено по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, о превышении должностных полномочий при исполнении обязательств по муниципальному контракту на строительство малоэтажных многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилья. В ноябре 2016 года оно направлено в Камышловский районный суд.
Однако в конце июня, в самый разгар процесса, судья принял неожиданное решение о возвращении материалов в прокуратуру. Такое решение удивило не только гособвинителя, но даже адвокатов Чухарева.
«Это постановление обжаловано в апелляции, мы считаем, что оно принято по надуманным основаниям. И даже сторона защиты была против возвращения дела в прокуратуру. Тем более, что суд близился к завершению — практически процесс почти дошёл до стадии прений. Когда решение о возврате дела в прокуратуру принимается на этом этапе — это очень странно», — отметила позже официальный представитель прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.