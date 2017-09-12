Учительница из банды «Алиса» наводнила Краснообск наркотой

В Новосибирске бывшая 44-летняя учительница иностранных языков из Краснообска предстанет перед судом за сбыт наркотиков. В полицию поступила оперативная информация о том, что на территории Новосибирской области действует преступная группа, занимающаяся продажей наркоты синтетического происхождения.

Было установлено, что группировками «Змей» и «Алиса» по Сети руководил человек под никнеймом «Богдан». Посредники получали от «Богдана» информацию о времени и месте сбыта, получали реквизиты счетов, после чего предоставляли их покупателям. Специальные люди вели бухгалтерию и ежедневно отчитывались о продажах и вырученных денег, а также сообщали адреса тайников «закладчикам».

«Бывшая учительница в этой иерархии занимала низшую ступень и выполняла роль “закладчика”, — говорит представитель областной прокуратуры Дмитрий Лямкин. — Она была задержана с поличным в мае 2017 года в поселке Краснообск. У экс-преподавателя нашли 53 свертка с наркотиками и мобильный телефон, в котором содержались адреса семи “тайников-закладок” в Краснообске. Кроме того, наркотики были изъяты по месту ее жительства».