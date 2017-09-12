В Перми эвакуированы 78 объектов
Родителей просят забрать детей из садиков «на всякий случай».
Родителей просят забрать детей из садиков «на всякий случай».
В Перми продолжается массовая эвакуация людей. В социальных сетях практически ежеминутно появляются сообщения о новых адресах.
Как сообщает источник «АиФ-Прикамье» по данным на 13 часов эвакуация идёт по 78 объектам в Перми.
Сообщения о взрывчатке стали поступать с 11 часов 10 минут.
«В течении 30 минут с момента получения информации из учебных учреждений были эвакуированы учащиеся и персонал. Всего эвакуировано 5 706 человек. В настоящее время проводится обследование зданий оперативными службами Управления МВД по Пермскому краю и Росгвардии с применением
В эвакуированных школах отменили занятия не только первой, но и второй смены.
После школ и административных зданий началась эвакуация торговых центров, автовокзала и железнодорожного вокзала
Родителей дошколят попросили по возможности забрать детей из садиков.
Подобная ситуация происходит и в других городах России.