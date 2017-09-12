В Перми эвакуированы 78 объектов

Источник: РИА "Новости"

В Перми продолжается массовая эвакуация людей. В социальных сетях практически ежеминутно появляются сообщения о новых адресах.

Как сообщает источник «АиФ-Прикамье» по данным на 13 часов эвакуация идёт по 78 объектам в Перми.

Сообщения о взрывчатке стали поступать с 11 часов 10 минут.

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«В течении 30 минут с момента получения информации из учебных учреждений были эвакуированы учащиеся и персонал. Всего эвакуировано 5 706 человек. В настоящее время проводится обследование зданий оперативными службами Управления МВД по Пермскому краю и Росгвардии с применением служебно-разыскных собак», — сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края.

В эвакуированных школах отменили занятия не только первой, но и второй смены.

После школ и административных зданий началась эвакуация торговых центров, автовокзала и железнодорожного вокзала Пермь-II.

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Родителей дошколят попросили по возможности забрать детей из садиков.