В Янаульском районе четыре школьника задержали опасного преступника
По данным правоохранителей, 13-летние подростки услышали на улице крик и плач ребенка.
По данным правоохранителей, 13-летние подростки услышали на улице крик и плач ребенка.
Побежав на его голос, дети заметили мужчину, который схватил пятилетнего мальчика, повел в кусты и принялся душить.
Подростки удержали незнакомца до приезда полицейских. Задержанным оказался 39-летний местный житель.
Спасители мальчика получили награду. Местные власти вручили героям смартфоны, а следственный комитет Нефтекамска — благодарственные письма за проявленное мужество и гражданскую активность.