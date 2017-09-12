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12:10 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Янаульском районе четыре школьника задержали опасного преступника

По данным правоохранителей, 13-летние подростки услышали на улице крик и плач ребенка.

Источник: ГТРК Башкортостан

Побежав на его голос, дети заметили мужчину, который схватил пятилетнего мальчика, повел в кусты и принялся душить.

Подростки удержали незнакомца до приезда полицейских. Задержанным оказался 39-летний местный житель.

Спасители мальчика получили награду. Местные власти вручили героям смартфоны, а следственный комитет Нефтекамска — благодарственные письма за проявленное мужество и гражданскую активность.

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