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12:13 (мск), источник: PROUFU.ru

Первая жертва нового ливня в Уфе: автомобиль застрял в луже

Пока в некоторых районах Башкирии падает первый снег, в Уфе снова пошел дождь.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 82% 762 мм рт. ст. 3 м/с

Напомним, аномальный ливень выпал в Уфе 4 сентября — тогда в городе оказались затоплены улицы и дома, движение транспорта было парализовано, дороги сковали пробки. За два часа выпала месячная норма осадков.

Последние несколько дней в городе плотно держится непогода. Синоптики объясняют ее циклоном, который накрыл республику и принес арктическую холодную воздушную массу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тем временем на улице Мушникова была замечена первая жертва нынешнего дождя. Серый Nissan Almera застрял в луже колесами левого борта. Будем надеяться, что он же станет последней жертвой непогоды.

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