Первая жертва нового ливня в Уфе: автомобиль застрял в луже

Напомним, аномальный ливень выпал в Уфе 4 сентября — тогда в городе оказались затоплены улицы и дома, движение транспорта было парализовано, дороги сковали пробки. За два часа выпала месячная норма осадков.

Последние несколько дней в городе плотно держится непогода. Синоптики объясняют ее циклоном, который накрыл республику и принес арктическую холодную воздушную массу.

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