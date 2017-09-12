Первая жертва нового ливня в Уфе: автомобиль застрял в луже
Пока в некоторых районах Башкирии падает первый снег, в Уфе снова пошел дождь.
Пока в некоторых районах Башкирии падает первый снег, в Уфе снова пошел дождь.
Напомним, аномальный ливень выпал в Уфе 4 сентября — тогда в городе оказались затоплены улицы и дома, движение транспорта было парализовано, дороги сковали пробки. За два часа выпала месячная норма осадков.
Последние несколько дней в городе плотно держится непогода. Синоптики объясняют ее циклоном, который накрыл республику и принес арктическую холодную воздушную массу.
Тем временем на улице Мушникова была замечена первая жертва нынешнего дождя. Серый Nissan Almera застрял в луже колесами левого борта. Будем надеяться, что он же станет последней жертвой непогоды.