Житель Сморгони броском бутылки из окна повредил сразу два автомобиля
12 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Сморгони броском бутылки из окна повредил сразу два автомобиля: возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в
12 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Сморгони броском бутылки из окна повредил сразу два автомобиля: возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в
В Сморгони мужчина 1962 года рождения выпивал в квартире вместе с товарищем. В
«Ущерб причинен двум автомобилям. У “Ситроена” повреждена крыша, а у стоящего рядом “Лексуса” — лакокрасочное покрытие. Личность мужчины была оперативно установлена», — отметили в
Фигуранткой аналогичного дела стала и 17-летняя жительница Гродно. Она выбросила из окна стеклянную пепельницу. Та также попала в припаркованный автомобиль: у «Рено» оказалось разбитым ветровое стекло.