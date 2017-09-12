Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бом сдался под давлением и сказал правду об Украине и Донбассе
Названа главная причина смерти во время секса
Посольство РФ отреагировало на фото главы МИД Великобритании
В России изобрели летающий мотоцикл, которому в мире нет аналогов
МИД России предупредил о «военной катастрофе» в Азии
В Сети показали затопленный МайамиЦентральные улицы города оказались под водой из-за урагана «Ирма», обрушившегося на штат Флорида
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Все ещё мисс Вселенная: Фёдорова предстала в купальнике - СМИ
Эксперт: Киев получил сигнал не мешать на Донбассе
Россиянка найдена мертвой в отеле Паттайи
«Аж иссохся от злобы»: Леонтьев на слова Улюкаева
Водонаева вышла замуж: первые фото с торжества - СМИ
СМИ: Беременная Ковальчук позирует в боди и платье
Корабль Украины обследовал буровые установки РФ в Черном море
Лавров озвучил новое сокращение дипломатов США
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
10В Саудовской Аравии начался Хадж
12:21 (мск), источник: БЕЛТА

Житель Сморгони броском бутылки из окна повредил сразу два автомобиля

12 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Сморгони броском бутылки из окна повредил сразу два автомобиля: возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

В Сморгони мужчина 1962 года рождения выпивал в квартире вместе с товарищем. В какой-то момент он схватил бутылку и выбросил ее в окно.

«Ущерб причинен двум автомобилям. У “Ситроена” повреждена крыша, а у стоящего рядом “Лексуса” — лакокрасочное покрытие. Личность мужчины была оперативно установлена», — отметили в пресс-службе УВД. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Фигуранткой аналогичного дела стала и 17-летняя жительница Гродно. Она выбросила из окна стеклянную пепельницу. Та также попала в припаркованный автомобиль: у «Рено» оказалось разбитым ветровое стекло.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Инстаграм-подборка: что происходит во Флориде после урагана Ирма
В Беларуси похолодает к середине недели
СМИ узнали о возможном сокращении пенсий в ближайшие три года
Эрдоган заявил о внесении залога за российские С-400
Против руководителей УСБ СК возбудили еще одно дело о взятке
Юлию Тимошенко обвинили в незаконном пересечении границы
ЕС запустил сайт для информационного противодействия России
Суд Багдада приговорил к смертной казни гражданина РФ
Назван любимый футбольный клуб Ким Чен Ына
Спорт
ЦСКА открывает охоту на «орлов» Вице-чемпионы России отправились в столицу Португалии Лиссабон, где в сразятся с местной "Бенфикой" в первом туре группы А Лиги чемпионов
Авто
Все о новом Toyota Land Cruiser Prado На автосалоне во Франкфурте состоялась мировая премьера обновленного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. Разбираем, что в нем изменилось
Hi-Tech
Оптимальный iPhone 7 подешевел более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Ревва снял пародию на «Афоню» с Аллой Михеевой: видео Популярный шоумен показал тизер своего нового клипа, в котором, помимо Михеевой, снялся актер Павел Деревянко
Недвижимость
Игорь Крутой застроит жильем промзону на юге Москвы
В России будут по-новому оценивать объемы ввода жилья
Часть россиян освободят от платы за капремонт домов
7 вещей, которые должны быть в комнате школьника
Леди
Как я переехала в Австралию и влюбилась в нее Каково это — отмечать Рождество в июле, носят ли австралийцы угги круглый год и сколько стоит аренда квартиры в центре большого города на другом континенте
Дети
Егор Кончаловский решился показать возлюбленную с сыном Режиссер души не чает в пятимесячном Тимуре.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь