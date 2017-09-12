Житель Сморгони броском бутылки из окна повредил сразу два автомобиля

В Сморгони мужчина 1962 года рождения выпивал в квартире вместе с товарищем. В какой-то момент он схватил бутылку и выбросил ее в окно.

«Ущерб причинен двум автомобилям. У “Ситроена” повреждена крыша, а у стоящего рядом “Лексуса” — лакокрасочное покрытие. Личность мужчины была оперативно установлена», — отметили в пресс-службе УВД. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».