Полиция озвучила подробности о пропавшем в Воронежской области 44-летнем мужчине
Андрей Ратиев сбежал из больницы.
Андрей Ратиев сбежал из больницы.
Пропавший в Боброве 44-летний Андрей Ратиев сбежал из больницы, рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» оперуполномоченный уголовного розыска отдела МВД по Бобровскому району Денис Трищ во вторник, 12 сентября. У мужчины была
— На записи с камеры видеонаблюдения видно, как пациент выходит из больницы. Полицейские и волонтеры обследовали территорию вокруг корпуса. Мы предполагаем, что он мог покинуть район или даже регион. По словам родственников, Андрей Ратиев потерял память,
По словам добровольцев, присоединившихся к поискам, Андрей Ратиев — житель Кантемировского района. У него есть жена и дочь. После травмы он не узнавал близких, однако все время пытался сбежать домой. Несколько раз мужчину ловили на территории больничного корпуса.
Рост Андрея Ратиева — 170−175 см, вес — 80 кг. У мужчины