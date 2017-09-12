Полиция озвучила подробности о пропавшем в Воронежской области 44-летнем мужчине

Источник: предоставлено волонтерами

Пропавший в Боброве 44-летний Андрей Ратиев сбежал из больницы, рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» оперуполномоченный уголовного розыска отдела МВД по Бобровскому району Денис Трищ во вторник, 12 сентября. У мужчины была черепно-мозговая травма, в Бобровской больнице он проходил курс реабилитации. Ратиев исчез в день, когда его должны были выписывать — 7 сентября. Документов и денег при нем не было.

— На записи с камеры видеонаблюдения видно, как пациент выходит из больницы. Полицейские и волонтеры обследовали территорию вокруг корпуса. Мы предполагаем, что он мог покинуть район или даже регион. По словам родственников, Андрей Ратиев потерял память, из-за травмы он может вести себя непредсказуемо, — сообщил Денис Трищ.

По словам добровольцев, присоединившихся к поискам, Андрей Ратиев — житель Кантемировского района. У него есть жена и дочь. После травмы он не узнавал близких, однако все время пытался сбежать домой. Несколько раз мужчину ловили на территории больничного корпуса.