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12:22 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Полиция озвучила подробности о пропавшем в Воронежской области 44-летнем мужчине

Андрей Ратиев сбежал из больницы.

Источник: предоставлено волонтерами

Пропавший в Боброве 44-летний Андрей Ратиев сбежал из больницы, рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» оперуполномоченный уголовного розыска отдела МВД по Бобровскому району Денис Трищ во вторник, 12 сентября. У мужчины была черепно-мозговая травма, в Бобровской больнице он проходил курс реабилитации. Ратиев исчез в день, когда его должны были выписывать — 7 сентября. Документов и денег при нем не было.

 — На записи с камеры видеонаблюдения видно, как пациент выходит из больницы. Полицейские и волонтеры обследовали территорию вокруг корпуса. Мы предполагаем, что он мог покинуть район или даже регион. По словам родственников, Андрей Ратиев потерял память, из-за травмы он может вести себя непредсказуемо, — сообщил Денис Трищ.

По словам добровольцев, присоединившихся к поискам, Андрей Ратиев — житель Кантемировского района. У него есть жена и дочь. После травмы он не узнавал близких, однако все время пытался сбежать домой. Несколько раз мужчину ловили на территории больничного корпуса.

Рост Андрея Ратиева — 170−175 см, вес — 80 кг. У мужчины светло-серые глаза, нос с небольшой горбинкой, густые коричнево-рыжие брови, усы того же цвета. Особая примета — татуировка в виде Андреевского флага с развевающимися лентами, на которых написаны даты службы мужчины на морском флоте (на одной ленте — 94, на другой — 96).

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