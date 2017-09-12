В Краснодаре 5 членов преступной группы осуждены за мошенничество с квартирами
Ущерб, нанесенный покупателям жилья, составил свыше 95 миллионов рублей.
Ущерб, нанесенный покупателям жилья, составил свыше 95 миллионов рублей.
Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора пяти местным жителям. Они признаны виновными в покушении на мошенничество и мошенничестве, совершенных в особо крупном размере. Кроме того, одна из них также признана виновной в изготовлении поддельных документов.
Следствием и судом установлено, что жительница Краснодара создала организованную группу, куда вовлекла трех женщин и мужчину. Распределив роли, злоумышленники, с 2011 по 2013 годы, выступая якобы в качестве представителей четырех организаций- застройщиков, предоставляли гражданам подложные договоры об участии в долевом строительстве многоквартирных домов по улицам
Впоследствии полученными деньгами злоумышленники распорядились по своему усмотрению, причинив имущественный ущерб на сумму более 95 миллионов рублей. Кроме того, они также пытались предоставить гражданам подложные документы для заключения договоров об участии в долевом строительстве.
Приговором Советского районного суда города Краснодара в зависимости от роли каждого из участников им назначено от 4,6 до 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере от 200 тысяч до 1 миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщает «Югополису»