В Краснодаре 5 членов преступной группы осуждены за мошенничество с квартирами

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора пяти местным жителям. Они признаны виновными в покушении на мошенничество и мошенничестве, совершенных в особо крупном размере. Кроме того, одна из них также признана виновной в изготовлении поддельных документов.

Следствием и судом установлено, что жительница Краснодара создала организованную группу, куда вовлекла трех женщин и мужчину. Распределив роли, злоумышленники, с 2011 по 2013 годы, выступая якобы в качестве представителей четырех организаций- застройщиков, предоставляли гражданам подложные договоры об участии в долевом строительстве многоквартирных домов по улицам Восточно-Кругликовской, 70 лет Октября и Сормовской. При этом цена за квартиру предлагалась существенно ниже той, по которой в действительности реализовывались квартиры застройщиками. После гражданам выдавались подложные квитанции об оплате первоначального и последующих взносов.

Впоследствии полученными деньгами злоумышленники распорядились по своему усмотрению, причинив имущественный ущерб на сумму более 95 миллионов рублей. Кроме того, они также пытались предоставить гражданам подложные документы для заключения договоров об участии в долевом строительстве.