В Бресте нашли убийц, расчленивших тело женщины 14 лет назад

Источник: Sputnik.by

В 2003 году на территории Брестского района был найден расчлененный труп неустановленной гражданки. Дело оставалось нераскрытым на протяжении более десяти лет.

«Потерпевшей оказалась 37-летняя жительница Российской Федерации. А когда стали исследовать ее личность и материальное положение, было установлено, что у нее в собственности в Москве имелась квартира, а образ жизни был аморальным», — рассказал начальник УСК по Брестской области.

Потерпевшая стала жертвой «черных риелторов» — 39-летнего и 35-летнего жителей Курска. Они под предлогом обмена жилья завладели квартирой, потом пригласили ее на выходные в Брест, где совершили убийство, а труп расчленили. Затем подозреваемые вернулись в Россию.

«Эти двое в настоящее время находятся в местах отбывания наказаний в России. Они осуждены уже к лишению свободы на срок свыше 20 лет за совершение таких же действий на территории России. Это был просто один из эпизодов их деятельности», — добавил Рахманов.